Yufkacıya kaçan eltiler olayında yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti
Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Esra Erol'da programındaki ''eltiler'' olayında yeni gelişmeler yaşandı.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında geçen hafta inanılmaz bir olay yaşandı. Hamide Duman isimli iki elti, yufkacı Muammer Ay'a kaçtı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, Esra Erol'a katıldı. 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'a 11 Mart'tan bu yana ulaşamadığını anlattı.
"HAMİDE BENİ YAKTI"
Eltilerin, Yufkacı Muammer'e kaçmalarından sonra Esra Erol'dan yine şoke eden anlar yaşandı. Büyük elti Hamide'nin annesi Fatma Hanım, Esra Erol'da canlı yayınına bağlandı. Küçük elti Hamide'nin kızının yuvasını yıktığını söyleyen Fatma Hanım, "Geri dönmesine sevindim ama Hamide beni yaktı. Hamide her şeyi biliyordu. Benim kızımı yaktı. Hamide yalan konuşuyor. Güvenmeyin. Hamide kocasına kavuştu rahat etti mi? Benim kızımı evden alıyordu. Kızıma telefon ediyordu. Niye telefon ediyordu? Yalan konuşmasın. Benim kızımı da kendisini de yaktı. Her gün işe beraber gidiyorlardı. Kızımın yuvasını yıktı, benim de yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı.
Fatma Hanım'ın sözlerine yanıt veren küçül elti Hamide ise, "Benim yufkacı Muammer ile Hamide arasındaki ilişkide bir rolüm yok. Onlar kendileri yaşadı. İşten sonra ilişkileri başladı." ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARIMI ÖZLEDİĞİM İÇİN DÖNDÜM"
Öte yandan canlı yayına katılan küçük elti Hamide Duman ise "Çocuklarımı özleyince çok rahatsız olmaya başladı. Orada bayılmalarım oldu. Muammer bana okunmuş su verdi. Onu içtim" diye konuştu.
Daha sonra canlı yayına yufkacı Muammer Ay bağlandı. Esra Erol, "Bu kadınlar niye yuvalarını bırakıp size kaçtı. Sözde hocalık yaparak kadınları etkiliyor musunuz?" çıkışını yaptı.
"NAZAR DUASI OKUYUP SU VERDİM"
Türkiye'nin konuştuğu yufkacı ise şu ifadeleri kullandı: "Ben den rica etti. Nazar duası okuyup su verdim. Hamide'yi seviyorum. Zorla tutmuyorum. Ben bir kadının sevdim aldım diye neden kaç gündür sihirbaz oldum. Beni buraya neden çıkardınız."
Esra Erol ise "Küçük Hamide'yi niye kaçırdınız?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Muammer Ay, "Hamide gelmesi gerektiğini söyledi. Ama bizim yüzümüzden başı belaya girmesin dedim. Ama gelmek istedi" yanıtını verdi.
Esra Erol ise "Hamide'yi hemen gönderin eşinden boşansın" dedi. Yufkacı ise "Hamide'yi tutmuyorum beni sevdiği için çıktı geldi. Yuva mı yıkmışım?" diye konuştu.