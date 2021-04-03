Yufkacıya kaçan eltiler olayında yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

"HAMİDE BENİ YAKTI"

Eltilerin, Yufkacı Muammer'e kaçmalarından sonra Esra Erol'dan yine şoke eden anlar yaşandı. Büyük elti Hamide'nin annesi Fatma Hanım, Esra Erol'da canlı yayınına bağlandı. Küçük elti Hamide'nin kızının yuvasını yıktığını söyleyen Fatma Hanım, "Geri dönmesine sevindim ama Hamide beni yaktı. Hamide her şeyi biliyordu. Benim kızımı yaktı. Hamide yalan konuşuyor. Güvenmeyin. Hamide kocasına kavuştu rahat etti mi? Benim kızımı evden alıyordu. Kızıma telefon ediyordu. Niye telefon ediyordu? Yalan konuşmasın. Benim kızımı da kendisini de yaktı. Her gün işe beraber gidiyorlardı. Kızımın yuvasını yıktı, benim de yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı.

Fatma Hanım'ın sözlerine yanıt veren küçül elti Hamide ise, "Benim yufkacı Muammer ile Hamide arasındaki ilişkide bir rolüm yok. Onlar kendileri yaşadı. İşten sonra ilişkileri başladı." ifadelerini kullandı.