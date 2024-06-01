Yük gemisi boğazda arızalandı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Liberya bayraklı 225 metre uzunluğundaki 66 bin ton mısır yüklü ‘Gloria G' isimli dökme yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına demirletildi.