Yük gemisinde can pazarı: Dev gemi yan yattı!
Mersin'de, 2 No'lu Demir Sahası'nda bulunan Esperanza B isimli kuru yük gemisi yan yattı.
Kaynak: AA, DHA, İHA
Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda bulunan Esperanza B isimli kuru yük gemisi 15 derece yan yattı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemide bulunan mürettebatın acil tahliyesi için operasyon başlattığını duyurdu.
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Geminin 89 metre boyunda olduğu ve "ESPERANZA B" olarak adlandırılan kuru yük gemisi olduğu belirtildi.
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Bayrak 2 isimli kurtarma botu, Esperanza B gemisindeki mürettebatı tahliye etmek üzere bölgeye ivedilikle sevk edildi.
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