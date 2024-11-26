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Yük gemisinde can pazarı: Dev gemi yan yattı!

Mersin'de, 2 No'lu Demir Sahası'nda bulunan Esperanza B isimli kuru yük gemisi yan yattı.

Kaynak: AA, DHA, İHA
Yük gemisinde can pazarı: Dev gemi yan yattı! - Resim: 1

Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda bulunan Esperanza B isimli kuru yük gemisi 15 derece yan yattı.

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Yük gemisinde can pazarı: Dev gemi yan yattı! - Resim: 2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemide bulunan mürettebatın acil tahliyesi için operasyon başlattığını duyurdu.

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Yük gemisinde can pazarı: Dev gemi yan yattı! - Resim: 3

Geminin 89 metre boyunda olduğu ve "ESPERANZA B" olarak adlandırılan kuru yük gemisi olduğu belirtildi.

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Yük gemisinde can pazarı: Dev gemi yan yattı! - Resim: 4

Bayrak 2 isimli kurtarma botu, Esperanza B gemisindeki mürettebatı tahliye etmek üzere bölgeye ivedilikle sevk edildi.

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