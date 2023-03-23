Yük treni, hemzemin geçitte minibüsü biçti

Kaza sonrası aydınlatma direğine çarpan minibüsün sürücüsü Ç. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan Ç. , ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.