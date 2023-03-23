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Yük treni, hemzemin geçitte minibüsü biçti

Kütahya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

Yük treni, hemzemin geçitte minibüsü biçti - Resim: 1

Balıkesir-Değirmenözü seferini yapan yük treni, Fuat Paşa Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesi'ndeki hemzemin geçitte, güvenlik bariyeri arasından geçide girdiği belirtilen Hüseyin Ç. idaresindeki minibüse çarptı. 

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Yük treni, hemzemin geçitte minibüsü biçti - Resim: 2

Kaza sonrası aydınlatma direğine çarpan minibüsün sürücüsü Ç. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan Ç. , ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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Yük treni, hemzemin geçitte minibüsü biçti - Resim: 3

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Yük treni, hemzemin geçitte minibüsü biçti - Resim: 4
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