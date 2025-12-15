Yük treni otomobili biçti: Yaralılar var!
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, dün akşam saatlerinde Dolamantepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.'nın kullandığı otomobile hemzemin geçitten geçerken yük treni çarptı. Kazada sürücü M.A. ile yanındaki 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otomobilden çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
