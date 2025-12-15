  1. Anasayfa
  4. Yük treni otomobili biçti: Yaralılar var!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Yük treni otomobili biçti: Yaralılar var! - Resim: 1

Kaza, dün akşam saatlerinde Dolamantepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.'nın kullandığı  otomobile hemzemin geçitten geçerken yük treni çarptı. Kazada sürücü M.A. ile yanındaki 4 kişi yaralandı. 

Yük treni otomobili biçti: Yaralılar var! - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otomobilden çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yük treni otomobili biçti: Yaralılar var! - Resim: 3

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

