Yük treni, raylara sıkışan otobüsü biçti! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta hemzemin geçitte yaşanan tren faciası dünyayı sarstı. Trafik kurbanı olan bir yolcu otobüsü, yük treninin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi; kazada en az 8 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA / İHA
Korkunç olay, Bangkok’un Makkasan bölgesinde yerel saatle 15.40 sularında meydana geldi.
Yoğun trafik nedeniyle hemzemin geçitteki rayların üzerinde mahsur kalan bir halk otobüsü, hızla gelen yük treninin hedefi oldu.
Çarpmanın şiddetiyle otobüs metrelerce sürüklenirken, çevredeki otomobil ve motosikletler de kazanın etkisiyle savruldu.
Feci çarpışmanın hemen ardından yolcu otobüsü alev alarak yanmaya başladı.
