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  3. 01 Şubat 2021 15:00

Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı

Cengiz Topel Caddesi üzerindeki İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları şaşırttı.

Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı

Cengiz Topel Caddesi üzerindeki İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları şaşırttı.

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Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 derecelere kadar düştüğü Yüksekova ilçesinde, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları hem tehlike oluşturuyor hem de görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

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Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı

İlçe merkezindeki iki katlı İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları neredeyse yere yapıştı.

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Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı

Namaz için camiye gelen vatandaşlar, hatıra kalsın diye 5 metreyi bulan buz sarkıtlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

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