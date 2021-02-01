Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı
Cengiz Topel Caddesi üzerindeki İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları şaşırttı.
Cengiz Topel Caddesi üzerindeki İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları şaşırttı.
Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 derecelere kadar düştüğü Yüksekova ilçesinde, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları hem tehlike oluşturuyor hem de görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.
İlçe merkezindeki iki katlı İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları neredeyse yere yapıştı.