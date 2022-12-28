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Yüksekova’da araçlar buz tuttu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle park halindeki araçlar buz tutarken, sürücüler ise buzları çözmek için uzun uğraşlar verdi.

Yüksekova’da araçlar buz tuttu - Resim: 1

Yüksekova’da soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 

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Yüksekova’da araçlar buz tuttu - Resim: 2

İlçede gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araçların camları ve bazı çatılar buz tuttu. 

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Yüksekova’da araçlar buz tuttu - Resim: 3

Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, buz tutan araçlarının kapılarını açmakta zorlanırken, uzun süre buzun çözülmesi için uğraştı.

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Yüksekova’da araçlar buz tuttu - Resim: 4

Yüksekova’nın soğuk havaya teslim olduğunu ifade eden Sait Musaoğlu isimli vatandaş, “Yüksekova’da 2 aydan fazladır havalar baya soğuk. Bugün sabah saatlerinde özellikle park halindeki araçların camları tamamen buz tutmuş. İşe gitmek isten vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için yarım saattir bekliyorlar. Yüksekova’da ocak ayına girilecek hâlâ merkeze kar yağmadı. Şu an sadece yüksek rakımlı dağlarda kar bulunuyor” dedi.

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