Yüksekova’da araçlar buz tuttu

Yüksekova’nın soğuk havaya teslim olduğunu ifade eden Sait Musaoğlu isimli vatandaş, “Yüksekova’da 2 aydan fazladır havalar baya soğuk. Bugün sabah saatlerinde özellikle park halindeki araçların camları tamamen buz tutmuş. İşe gitmek isten vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için yarım saattir bekliyorlar. Yüksekova’da ocak ayına girilecek hâlâ merkeze kar yağmadı. Şu an sadece yüksek rakımlı dağlarda kar bulunuyor” dedi.