Yumruk yumruğa selamlaşınca bulaşmaz mı sanıyorsunuz ?

Yalçın, ufacık bir ihmalin hastalığa yakalanmanın önünü açacağını belirterek, şöyle konuştu:



"Burada dikkatimizi çeken farklı selamlaşma türlerinin çıkmış olması. Kovid-19 sürecinde, rehavete kapılarak, ellerin tokuşturulduğunu veya başka türlü temaslı selamlaşma türlerinin karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunlar gerçekten çok riskli. Selamlaşma ritüellerini de bir şekilde engellememiz gerekiyor. Çünkü hastalık giderek daha da yaygınlaşmaya başladı."



