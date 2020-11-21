Yumruk yumruğa selamlaşınca bulaşmaz mı sanıyorsunuz ?
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kovid-19'un devam ettiğini, bu nedenle tedbirlere uyulmasının çok önemli olduğunu söyledi. Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının daha fazla görüldüğünü anlatan Yalçın, hastalığa yakalanmamak için bağışıklık sisteminin en üst düzeyde tutulması gerektiğini belirtti.
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kovid-19'un devam ettiğini, bu nedenle tedbirlere uyulmasının çok önemli olduğunu söyledi. Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının daha fazla görüldüğünü anlatan Yalçın, hastalığa yakalanmamak için bağışıklık sisteminin en üst düzeyde tutulması gerektiğini belirtti.
Yalçın, toplu yaşanılan yerlerde riskin daha fazla olduğunu, mümkün oldukça bu dönemde bir araya gelinmemesi gerektiğini ifade etti.
Kovid-19'un 8-9 saate kadar vücutta kalabildiğine değinen Yalçın, temizlik, maske ve mesafeye dikkat edilmediğinden ciddi vaka artışlarının görülmeye başladığını kaydetti.
Yalçın, ufacık bir ihmalin hastalığa yakalanmanın önünü açacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Burada dikkatimizi çeken farklı selamlaşma türlerinin çıkmış olması. Kovid-19 sürecinde, rehavete kapılarak, ellerin tokuşturulduğunu veya başka türlü temaslı selamlaşma türlerinin karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunlar gerçekten çok riskli. Selamlaşma ritüellerini de bir şekilde engellememiz gerekiyor. Çünkü hastalık giderek daha da yaygınlaşmaya başladı."