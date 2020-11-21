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  3. 21 Kasım 2020 12:30

Yumruk yumruğa selamlaşınca bulaşmaz mı sanıyorsunuz ?

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kovid-19'un devam ettiğini, bu nedenle tedbirlere uyulmasının çok önemli olduğunu söyledi. Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının daha fazla görüldüğünü anlatan Yalçın, hastalığa yakalanmamak için bağışıklık sisteminin en üst düzeyde tutulması gerektiğini belirtti.

Yumruk yumruğa selamlaşınca bulaşmaz mı sanıyorsunuz ?

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kovid-19'un devam ettiğini, bu nedenle tedbirlere uyulmasının çok önemli olduğunu söyledi. Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının daha fazla görüldüğünü anlatan Yalçın, hastalığa yakalanmamak için bağışıklık sisteminin en üst düzeyde tutulması gerektiğini belirtti.

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Yumruk yumruğa selamlaşınca bulaşmaz mı sanıyorsunuz ?

Yalçın, toplu yaşanılan yerlerde riskin daha fazla olduğunu, mümkün oldukça bu dönemde bir araya gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

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Yumruk yumruğa selamlaşınca bulaşmaz mı sanıyorsunuz ?

Kovid-19'un 8-9 saate kadar vücutta kalabildiğine değinen Yalçın, temizlik, maske ve mesafeye dikkat edilmediğinden ciddi vaka artışlarının görülmeye başladığını kaydetti.

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Yumruk yumruğa selamlaşınca bulaşmaz mı sanıyorsunuz ?

Yalçın, ufacık bir ihmalin hastalığa yakalanmanın önünü açacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada dikkatimizi çeken farklı selamlaşma türlerinin çıkmış olması. Kovid-19 sürecinde, rehavete kapılarak, ellerin tokuşturulduğunu veya başka türlü temaslı selamlaşma türlerinin karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunlar gerçekten çok riskli. Selamlaşma ritüellerini de bir şekilde engellememiz gerekiyor. Çünkü hastalık giderek daha da yaygınlaşmaya başladı."

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