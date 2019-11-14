Yunan güvenlik güçlerinin 'düzensiz göçmen teknesi'ne ateş açtı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknede yakalanan düzensiz göçmenler, Sakız Adası'na gittikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin teknelerine ateş açtığını öne sürdü. .
Alınan bilgiye göre, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Top Burnu açıklarında görülen Türk bayraklı bir tekneden şüphelenerek bölgeye hareket etti.
Teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Suriye ve 10 Somali uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak geçişi organize ettiği iddiasıyla M.Y, gözaltına alındı.
Ekiplerce karaya çıkarılan düzensiz göçmenler ve organizatör olduğu iddia edilen şüpheli, Sakız Adası'na doğru gittikleri sırada teknelerine Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldığını, bunun üzerine geri döndüklerini ileri sürdü.