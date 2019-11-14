  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Kasım 2019 20:50

Yunan güvenlik güçlerinin 'düzensiz göçmen teknesi'ne ateş açtı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknede yakalanan düzensiz göçmenler, Sakız Adası'na gittikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin teknelerine ateş açtığını öne sürdü. .

Yunan güvenlik güçlerinin 'düzensiz göçmen teknesi'ne ateş açtı

Alınan bilgiye göre, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Top Burnu açıklarında görülen Türk bayraklı bir tekneden şüphelenerek bölgeye hareket etti.

1/ 22
Yunan güvenlik güçlerinin 'düzensiz göçmen teknesi'ne ateş açtı

Teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Suriye ve 10 Somali uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak geçişi organize ettiği iddiasıyla M.Y, gözaltına alındı.

2/ 22
Yunan güvenlik güçlerinin 'düzensiz göçmen teknesi'ne ateş açtı

Ekiplerce karaya çıkarılan düzensiz göçmenler ve organizatör olduğu iddia edilen şüpheli, Sakız Adası'na doğru gittikleri sırada teknelerine Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldığını, bunun üzerine geri döndüklerini ileri sürdü.

3/ 22
Yunan güvenlik güçlerinin 'düzensiz göçmen teknesi'ne ateş açtı

Düzensiz göçmenlerden Suriyeli Baz Muhammed (21), AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde tekneye bindiklerini ve yaklaşık yarım saat sonra Sakız Adası'na yaklaştıklarını söyledi.

4/ 22
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM