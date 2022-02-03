Yunan korgeneralden Türk SİHA'sı itirafı
Yunanistan, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarına (İHA) karşı, bir türlü çare bulamıyor. Türk İHA'larının, son zamanlarda Ege'deki uçuşlarını arttırmaları da Yunan kurmayları endişelendiriyor.
Yunanistan, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarına (İHA) karşı, bir türlü çare bulamıyor. Türk İHA'larının, son zamanlarda Ege'deki uçuşlarını arttırmaları da Yunan kurmayları endişelendiriyor.
Bu endişe, Yunan emekli hava korgenerali Evangelos Yeorgusis'in Ta Nea gazetesinde yayımlanan, "Bayraktar, Yunan savunmasını sınıyor" başlıklı yazısına açık bir şekilde yansıdı.
Ş Bayraktar TB2'lerin, Meriç'ten Meis Adası'na kadar gerçekleştirdikleri uçuşların, Yunan Savunma Bakanlığı için ciddi bir "baş ağrısı" haline geldiği vurgulanan yazıda "Türkiye, orta ve yüksek irtifada, günde ortalama 3-4 uçuş gerçekleştirdiği söylenen Bayraktar'lar sayesinde düşük bir maliyetle, hem Yunan savaş gemilerinin Ege'deki hareketlerini, hem de adalardaki savunma noktalarımızı izleyebiliyor" denildi.
Türkiye'nin aynı zamanda, İHA'ların uçuşları sayesinde, Ege ile ilgili tezlerini de Yunanistan'a fiilen hatırlattığı ima edilen yazıda, Yunan F-16'larının maliyeti yüksek olmasına rağmen, Türk İHA'larını gerektiğinde "tespit" ve "püskürtme" için üslerinden havalanmak zorunda kaldıkları vurgulandı.