Yunan korgeneralden Türk SİHA'sı itirafı

Ş Bayraktar TB2'lerin, Meriç'ten Meis Adası'na kadar gerçekleştirdikleri uçuşların, Yunan Savunma Bakanlığı için ciddi bir "baş ağrısı" haline geldiği vurgulanan yazıda "Türkiye, orta ve yüksek irtifada, günde ortalama 3-4 uçuş gerçekleştirdiği söylenen Bayraktar'lar sayesinde düşük bir maliyetle, hem Yunan savaş gemilerinin Ege'deki hareketlerini, hem de adalardaki savunma noktalarımızı izleyebiliyor" denildi.