Yunan medyası haddini aştı: ''Tüm Türk topraklarını vurabiliriz!''

Onlarca Türk savaş gemisi, uçaklar ve helikopterlerle Türk ordusu 'Mavi Vatan' tatbikatına başlarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gövde gösterisini geniş bir şekilde tanıttı. Yunanistan'ın isminden bile rahatsız olduğu tatbikat, Doğu Akdeniz ve Ege'de tam gelişim aşamasına giriyor. Plana göre 87 savaş gemisi, 27 savaş jeti, 20 helikopter ve insansız hava araçları tatbikatta görev alacak.