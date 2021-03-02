Yunan medyası haddini aştı: ''Tüm Türk topraklarını vurabiliriz!''
Onlarca Türk savaş gemisi, uçaklar ve helikopterlerle Türk ordusu 'Mavi Vatan' tatbikatına başlarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gövde gösterisini geniş bir şekilde tanıttı. Yunanistan'ın isminden bile rahatsız olduğu tatbikat, Doğu Akdeniz ve Ege'de tam gelişim aşamasına giriyor. Plana göre 87 savaş gemisi, 27 savaş jeti, 20 helikopter ve insansız hava araçları tatbikatta görev...
Onlarca Türk savaş gemisi, uçaklar ve helikopterlerle Türk ordusu 'Mavi Vatan' tatbikatına başlarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gövde gösterisini geniş bir şekilde tanıttı. Yunanistan'ın isminden bile rahatsız olduğu tatbikat, Doğu Akdeniz ve Ege'de tam gelişim aşamasına giriyor. Plana göre 87 savaş gemisi, 27 savaş jeti, 20 helikopter ve insansız hava araçları tatbikatta görev alacak.
Tatbikat üç ana noktada yapılacak. Bunlar Siros koyu, Ege'nin güneydoğu kesimindeki Aksaz limanı yakın, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet karasuları.
Tatbikatta ANKA, TB-2, ALBATROS-T ve Şimşek kullanılacak. Adalar Denizi ve Akdeniz'de gerçekleştirilecek olan tatbikat 07 Mart 2021'de sona erecek.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak talimatlar verdi.