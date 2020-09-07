Yunan ordusu 5 bin askerle...
12 Eylül'de NAVTEX süresi biten ve uzatılması beklenen Oruç Reyis'in faaliyetleri Yunan medyasında manşetlerde. Kathimerini'de Vassilis Nedos imzasıyla yayımlanan analizde Oruç Reyis sismik araştırma gemisi ve yanındaki Türk donanmasının zaman zaman Yunan kıta sahanlığına girdiği ileri sürüldü, Meis adasına ise mesafenin 35 deniz mili olduğu yazıldı.
12 Eylül'de NAVTEX süresi biten ve uzatılması beklenen Oruç Reyis'in faaliyetleri Yunan medyasında manşetlerde. Kathimerini'de Vassilis Nedos imzasıyla yayımlanan analizde Oruç Reyis sismik araştırma gemisi ve yanındaki Türk donanmasının zaman zaman Yunan kıta sahanlığına girdiği ileri sürüldü, Meis adasına ise mesafenin 35 deniz mili olduğu yazıldı.
12 Eylül'den sonra Oruç Reyis'in Meis'in yanı başında belirebileceğini savunan Nedos, Atina'nın üçü ana olmak üzere en kötü dört senaryoya hazırlandığını bildiriyor. Bunlardan ilki, NAVTEX ilan ederek Meis çevresini 6 mile kadar kapatmak.
İkinci senaryo, Türkiye'nin NAVTEX'ine göre Oruç Reyis yalnızca Meis değil Rodos, Kerpe ve Girit gibi adaların yakınlarında da tarama yapabiliyor. Buna karşılık Atina Mısır'la yaptığı anlaşmayı sahaya sürecek. Nedos'a göre, iki ülkenin imzaladığı ve Türkiye'nin yok hükmünde saydığı söz konusu anlaşma bölgeyi kapsıyor.