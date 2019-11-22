Yunan zulmü bitmiyor ! Genç kızı dövüp, parasını aldılar

'TÜM AİLEMİ KAYBETTİM'



Yunan polisinin cebindeki paraları yedirerek işkence uyguladığını öne süren Behiye S., kendisine sahip çıkan Türk askeri ve göç idaresi yetkililerine minnettar olduğunu ifade etti. Behiye S., "Suriye’den geldim, ailem, tarlamıza düşen bombalı saldırıda öldü. Tek başıma kaldım. Yunanistan’a gidiyordum. Bizi yakaladılar ve çok dövdüler. Sonra beni Türkiye’ye gönderdiler. Türk askerleri sağ olsun bana yardımcı oldu" diye konuştu. Behiye S., sözlerini şöyle sürdürdü:



