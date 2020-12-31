Yunanistan ateşle oynuyor

2020 biterken Yunanistan'da gündem yine Türkiye. Hafta boyunca Türkiye manşetlerden düşmedi, bir televizyon programında büyük bir kepazeliğe imza atıldı. Yunan SKAI televizyonunda Türkiye ile ilişkilerin ele alındığı bir program ise kepazeliğe dönüştü. Türk-Yunan ilişkileri uzmanı ve aynı zamanda iktidardaki Yeni Demokrasi'nin milletvekili olan Prof. Angelos Syrigos, Lozan Antlaşması'nın yenilenmesi teklifi için Türkiye'ye çirkin benzetmeler yaptı.