Yunanistan ateşle oynuyor
Noel öncesi Türkiye'ye yakın adaları ziyaret etmeye başlayan, Bulamaç, Eşek Adası, Limni gibi adalara gidip Türkiye'nin sert tepkisini çeken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Twitter hesabından şok bir fotoğraf paylaştı.
Noel öncesi Türkiye'ye yakın adaları ziyaret etmeye başlayan, Bulamaç, Eşek Adası, Limni gibi adalara gidip Türkiye'nin sert tepkisini çeken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Twitter hesabından şok bir fotoğraf paylaştı.
2020 biterken Yunanistan'da gündem yine Türkiye. Hafta boyunca Türkiye manşetlerden düşmedi, bir televizyon programında büyük bir kepazeliğe imza atıldı. Yunan SKAI televizyonunda Türkiye ile ilişkilerin ele alındığı bir program ise kepazeliğe dönüştü. Türk-Yunan ilişkileri uzmanı ve aynı zamanda iktidardaki Yeni Demokrasi'nin milletvekili olan Prof. Angelos Syrigos, Lozan Antlaşması'nın yenilenmesi teklifi için Türkiye'ye çirkin benzetmeler yaptı.
Uluslararası hukuk ve dış ilişkiler uzmanı Prof. Syrigos'un ağzından çıkanı kulağı duymadı, "Türkiye Lozan Antlaşması'ndan yakasını sıyırmak istiyor. Lozan 97 yıl önce imzalandı, bugün konuşulacak bir nokta yok" dedi.