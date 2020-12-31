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  3. 31 Aralık 2020 23:06

Yunanistan ateşle oynuyor

Noel öncesi Türkiye'ye yakın adaları ziyaret etmeye başlayan, Bulamaç, Eşek Adası, Limni gibi adalara gidip Türkiye'nin sert tepkisini çeken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Twitter hesabından şok bir fotoğraf paylaştı.

Yunanistan ateşle oynuyor

Noel öncesi Türkiye'ye yakın adaları ziyaret etmeye başlayan, Bulamaç, Eşek Adası, Limni gibi adalara gidip Türkiye'nin sert tepkisini çeken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Twitter hesabından şok bir fotoğraf paylaştı.

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Yunanistan ateşle oynuyor

2020 biterken Yunanistan'da gündem yine Türkiye. Hafta boyunca Türkiye manşetlerden düşmedi, bir televizyon programında büyük bir kepazeliğe imza atıldı. Yunan SKAI televizyonunda Türkiye ile ilişkilerin ele alındığı bir program ise kepazeliğe dönüştü. Türk-Yunan ilişkileri uzmanı ve aynı zamanda iktidardaki Yeni Demokrasi'nin milletvekili olan Prof. Angelos Syrigos, Lozan Antlaşması'nın yenilenmesi teklifi için Türkiye'ye çirkin benzetmeler yaptı.

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Yunanistan ateşle oynuyor

Uluslararası hukuk ve dış ilişkiler uzmanı Prof. Syrigos'un ağzından çıkanı kulağı duymadı, "Türkiye Lozan Antlaşması'ndan yakasını sıyırmak istiyor. Lozan 97 yıl önce imzalandı, bugün konuşulacak bir nokta yok" dedi.

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Yunanistan ateşle oynuyor

Hafta boyunca Rodos, Kerpe, Kalimnos, Girit gibi adalara gidip askerlerle poz veren Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, yaz boyunca tüm gözlerin çevrildiği Meis Adası'nı da ziyaret etti.

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