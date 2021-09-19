''Yunanistan gerçekten çok zalim''

Göçmenler, Yunanistan güvenlik güçlerinin kendilerini kamplarda toplayıp 3-4 gün tuttuktan sonra toplu halde Türkiye’ye zorla gönderdiğini anlattı. Kendilerine şiddet uygulandığını da söyleyen Afganistanlı Ahmet Ali, “Gerçekten çok zalimler. 3 gün boyunca ekmek ve su vermediler. Ayakkabı ve paralarımızı da aldılar. Hiçbir şeyimiz olmadan geri geldik. Türkiye, gerçekten çok iyi. Su veriyorlar, ekmek veriyorlar, her şey veriyorlar. Allah razı olsun” dedi.