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  3. 19 Ağustos 2020 13:39

Yunanistan iyice tutuştu! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik devam ediyor. Paniğe kapılan Yunanistan, AB'nin desteğini almak için ne yapacağını şaşırdı.

Yunanistan iyice tutuştu! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yle giriştiği mücadeleyi kaybedeceğini anlayan Yunanistan'da panik çanları çalmaya başladı.

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Yunanistan iyice tutuştu! Ne yapacaklarını şaşırdılar

AB KOZUNU OYNAMAYA ÇALIŞIYORLAR
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin gelecekteki ilişkisine yön vereceğini iddia etti.

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Yunanistan iyice tutuştu! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Rum basınında yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Rum kesimine günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Yunanistan iyice tutuştu! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Dendias, ilk olarak GKRY lideri Nikos Anastasiadis ve daha sonra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüştü.

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