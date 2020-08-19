Yunanistan iyice tutuştu! Ne yapacaklarını şaşırdılar
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik devam ediyor. Paniğe kapılan Yunanistan, AB'nin desteğini almak için ne yapacağını şaşırdı.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'yle giriştiği mücadeleyi kaybedeceğini anlayan Yunanistan'da panik çanları çalmaya başladı.
AB KOZUNU OYNAMAYA ÇALIŞIYORLAR
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin gelecekteki ilişkisine yön vereceğini iddia etti.
Rum basınında yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Rum kesimine günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi.