''Yunanistan sınırı açtı'' yalanı sonrası Afganlar Edirne'ye akın etti

Yunanistan'ın kapılarını açtığı söylentisine inanarak Avrupa'da yaşam umuduyla Edirne'ye gelen Afganistan uyruklu Nurullah Vahip, "Yunanistan sınır kapılarını açtığı paylaşımı yapıldı biz de bunun için Edirne'ye geldik. Avrupa'ya gidip orada yaşamak istiyorum. Ben de Pazarkule Sınır Kapısı'na gittim ve kapının kapalı olduğunu gördük. İstanbul'dan taksi tutup buraya geldik. Daha önce Yunanistan'a kaçak geçtim ve orada beni yakalayıp geri gönderdiler. Şimdi tekrar Yunanistan'a gitmek istiyorum" dedi.