Yunanistan sokakları savaş alanına döndü
Yunanistan sokakları, bir kez daha şiddetli olaylara sahne oldu.
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Yunanistan sokakları, bir kez daha şiddetli olaylara sahne oldu.
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Yunan polisinin son zamanlarda orantısız güç kullanmaya başlamasını protesto etmek isteyen binlerce kişi, akşam saatlerinde başkent Atina'da bulunan Nea Smirni Meydanı'nda toplandı.
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Gösteriler, 7 Mart Pazar günü başkentte eylem yapmak isteyen sivillere orantısız güç kullanan polisleri protesto etmek için gerçekleşti.
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