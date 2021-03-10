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Yunanistan sokakları savaş alanına döndü

Yunanistan sokakları, bir kez daha şiddetli olaylara sahne oldu.

Yunanistan sokakları savaş alanına döndü - Resim: 1
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Yunanistan sokakları savaş alanına döndü - Resim: 2

Yunanistan sokakları, bir kez daha şiddetli olaylara sahne oldu.

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Yunanistan sokakları savaş alanına döndü - Resim: 3

Yunan polisinin son zamanlarda orantısız güç kullanmaya başlamasını protesto etmek isteyen binlerce kişi, akşam saatlerinde başkent Atina'da bulunan Nea Smirni Meydanı'nda toplandı.

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Yunanistan sokakları savaş alanına döndü - Resim: 4

Gösteriler, 7 Mart Pazar günü başkentte eylem yapmak isteyen sivillere orantısız güç kullanan polisleri protesto etmek için gerçekleşti.

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