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  3. 20 Eylül 2020 22:26

Yunanistan şokta: Yerle bir oldu

Hafta başında ortaya çıktı, hızla Yunanistan kıyılarına ulaştı, korkuyla beklenen felaket gece yarısı ülkenin orta kesimini yerle bir etti.

Yunanistan şokta: Yerle bir oldu

Hafta başında ortaya çıktı, hızla Yunanistan kıyılarına ulaştı, korkuyla beklenen felaket gece yarısı ülkenin orta kesimini yerle bir etti.

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Yunanistan şokta: Yerle bir oldu

Akdeniz üstünden Yunanistan'a gelen tropikal Medicane'nin (Akdeniz Kasırgası) yol açtığı felaket, sabah gün ağarınca göründü.

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Yunanistan şokta: Yerle bir oldu

Batıdaki Kefolanya ve Ithaca adalarından ana karaya ulaşan tufan yolları ve mezarlıkları yuttu, sokaklar ve evler sel altında kaldı.

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Yunanistan şokta: Yerle bir oldu

Tropikal fırtına yoğun yağış getirdi, Reuters ve AP haber ajansları binlerce insanın mahsur kaldığı ülkede en az iki kişinin yaşamını yitirdiğini bildiriyor.

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