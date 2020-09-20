Yunanistan şokta: Yerle bir oldu
Hafta başında ortaya çıktı, hızla Yunanistan kıyılarına ulaştı, korkuyla beklenen felaket gece yarısı ülkenin orta kesimini yerle bir etti.
Hafta başında ortaya çıktı, hızla Yunanistan kıyılarına ulaştı, korkuyla beklenen felaket gece yarısı ülkenin orta kesimini yerle bir etti.
Akdeniz üstünden Yunanistan'a gelen tropikal Medicane'nin (Akdeniz Kasırgası) yol açtığı felaket, sabah gün ağarınca göründü.
Batıdaki Kefolanya ve Ithaca adalarından ana karaya ulaşan tufan yolları ve mezarlıkları yuttu, sokaklar ve evler sel altında kaldı.