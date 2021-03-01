Yunanistan, Türkiye'nin SİHA ordusuna karşı harekete geçti

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Rus sistemlerinin Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları karşısında yetersiz olduğunu söylemesi, Moskova'da depreme yol açtı. Haluk Bayraktar, Türk SİHA'sının hem Libya hem de Karabağ'da Rus sistemlerini yendiğini belirterek "Bayraktar TB2'yi durduramadılar. Rusya'nın elektronik harp sistemlerinin Bayraktar TB2 üzerindeki etkisi bir saat bile sürmedi" dedi.

