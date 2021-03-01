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  3. 01 Mart 2021 16:44

Yunanistan, Türkiye'nin SİHA ordusuna karşı harekete geçti

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da dengeleri değiştiren SİHA'lara karşı Atina yönetiminin çare aradığını yazan Yunan medyası, iki ülkeyle görüşüldüğünü yazdı.

Yunanistan, Türkiye'nin SİHA ordusuna karşı harekete geçti

Türkiye Doğu Akdeniz kapışmasında ürettiği silahlı insansız hava araçlarıyla Yunanistan'a korku saldı, yerel medya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın geçen hafta yaptığı ziyaretin detaylarını sayfalarına taşıdı.

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Yunanistan, Türkiye'nin SİHA ordusuna karşı harekete geçti

Türkiye Doğu Akdeniz kapışmasında ürettiği silahlı insansız hava araçlarıyla Yunanistan'a korku saldı, yerel medya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın geçen hafta yaptığı ziyaretin detaylarını sayfalarına taşıdı.

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Yunanistan, Türkiye'nin SİHA ordusuna karşı harekete geçti

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Rus sistemlerinin Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları karşısında yetersiz olduğunu söylemesi, Moskova'da depreme yol açtı. Haluk Bayraktar, Türk SİHA'sının hem Libya hem de Karabağ'da Rus sistemlerini yendiğini belirterek "Bayraktar TB2'yi durduramadılar. Rusya'nın elektronik harp sistemlerinin Bayraktar TB2 üzerindeki etkisi bir saat bile sürmedi" dedi.

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Yunanistan, Türkiye'nin SİHA ordusuna karşı harekete geçti

Rus medyasında geniş yankı bulan açıklamalar Moskova'yı kızdırdı. Rus uzmanlar, Rusya'nın Türk SİHA'larıyla savaşmak için etkili bir donanıma sahip olduğunu iddia etti. Rus medyasındaki haberlere göre, Tor-M2KM uçaksavar füzesi sistemlerinin Bayraktar TB2'ye karşı kullanıldığı belirtildi.

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