Yunanistan, Türkiye'nin SİHA ordusuna karşı harekete geçti
Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da dengeleri değiştiren SİHA'lara karşı Atina yönetiminin çare aradığını yazan Yunan medyası, iki ülkeyle görüşüldüğünü yazdı.
Türkiye Doğu Akdeniz kapışmasında ürettiği silahlı insansız hava araçlarıyla Yunanistan'a korku saldı, yerel medya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın geçen hafta yaptığı ziyaretin detaylarını sayfalarına taşıdı.
Türkiye Doğu Akdeniz kapışmasında ürettiği silahlı insansız hava araçlarıyla Yunanistan'a korku saldı, yerel medya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın geçen hafta yaptığı ziyaretin detaylarını sayfalarına taşıdı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Rus sistemlerinin Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları karşısında yetersiz olduğunu söylemesi, Moskova'da depreme yol açtı. Haluk Bayraktar, Türk SİHA'sının hem Libya hem de Karabağ'da Rus sistemlerini yendiğini belirterek "Bayraktar TB2'yi durduramadılar. Rusya'nın elektronik harp sistemlerinin Bayraktar TB2 üzerindeki etkisi bir saat bile sürmedi" dedi.