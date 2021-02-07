Yunanistan'da büyük panik: ''Sakın Türkiye'ye satmayın''
Doğu Akdeniz ve Ege'de sürekli tansiyonu yükselten Yunanistan, Fransa'dan Rafale alıp ABD'ye F-35'ler için talepte bulunarak Türkiye'ye karşı ciddi bir silahlanma süreci başlattı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz Eylül ayında, 11.5 milyar euro'luk savunma programıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonun hedeflendiğini açıkladı.
Türkiye'ye karşı üstünlük kurmaya çalışan Yunanistan, Türkiye'nin diğer ülkelerden almak istediği silah sistemlerine de engel olmaya çalışıyor.
Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz aylarda Almanya'dan 214 tipi danizaltıların Türkye'ye satışının askıya alınmasını talep etti. Dendias ayrıca verdiği röportajda Almanya'nın Türkiye olan yumuşak tavrının sonuç vermediğini, bu yaklaşımın başarısız olduğunu savundu.