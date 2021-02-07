  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Şubat 2021 22:13

Yunanistan'da büyük panik: ''Sakın Türkiye'ye satmayın''

Doğu Akdeniz ve Ege'de sürekli tansiyonu yükselten Yunanistan, Fransa'dan Rafale alıp ABD'ye F-35'ler için talepte bulunarak Türkiye'ye karşı ciddi bir silahlanma süreci başlattı.

Yunanistan'da büyük panik: ''Sakın Türkiye'ye satmayın''

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz Eylül ayında, 11.5 milyar euro'luk savunma programıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonun hedeflendiğini açıkladı.

1/ 15
Yunanistan'da büyük panik: ''Sakın Türkiye'ye satmayın''

Türkiye'ye karşı üstünlük kurmaya çalışan Yunanistan, Türkiye'nin diğer ülkelerden almak istediği silah sistemlerine de engel olmaya çalışıyor.

2/ 15
Yunanistan'da büyük panik: ''Sakın Türkiye'ye satmayın''

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz aylarda Almanya'dan 214 tipi danizaltıların Türkye'ye satışının askıya alınmasını talep etti. Dendias ayrıca verdiği röportajda Almanya'nın Türkiye olan yumuşak tavrının sonuç vermediğini, bu yaklaşımın başarısız olduğunu savundu.

3/ 15
Yunanistan'da büyük panik: ''Sakın Türkiye'ye satmayın''

Dendias, Alman mevkidaşına ülkesinde bu denizaltılardan dört tane olduğunu ve bu sayede Güneydoğu Akdeniz ve Ege'de stratejik avantajın kendilerinde olduğunu ileri sürdü.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM