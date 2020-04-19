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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 2 BİNİ AŞTI!
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  3. 19 Nisan 2020 18:20

Yunanistan'da karantinaya alınan Türk vatandaşları yurda getirildi!

Karantina sürelerinin tamamlanması sonrası Atina'dan sabah saatlerinde otobüslerle hareket eden 160 kişilik grup, İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.

Yunanistan'da karantinaya alınan Türk vatandaşları yurda getirildi!

Karantina sürelerinin tamamlanması sonrası Atina'dan sabah saatlerinde otobüslerle hareket eden 160 kişilik grup, İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.

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Yunanistan'da karantinaya alınan Türk vatandaşları yurda getirildi!

İşlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından otobüsle Tekirdağ'a nakledilen 35 kişi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine yerleştirildi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Yunanistan'da karantinaya alınan Türk vatandaşları yurda getirildi!

Polis ekipleri de hastane girişinde güvenlik önlemi aldı.

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Yunanistan'da karantinaya alınan Türk vatandaşları yurda getirildi!

3 NİSAN'DA KARANTİNAYA ALINMIŞLARDI Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El. Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı.

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