Yunanistan'da karantinaya alınan Türk vatandaşları yurda getirildi!
Karantina sürelerinin tamamlanması sonrası Atina'dan sabah saatlerinde otobüslerle hareket eden 160 kişilik grup, İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.
Karantina sürelerinin tamamlanması sonrası Atina'dan sabah saatlerinde otobüslerle hareket eden 160 kişilik grup, İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.
İşlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından otobüsle Tekirdağ'a nakledilen 35 kişi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine yerleştirildi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN