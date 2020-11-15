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  3. 15 Kasım 2020 23:15

Yunanistan'da mutasyon korkusu

Kozana Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü Başkanı Theofilos Kantzoglu, bölgedeki çiftliklerde çalışan işçilerde koronavirüse rastlanması üzerine Kaloneri’de bulunan çiftlikteki 8 canlı ve ölü vizondan alınan örneklerin tamamının pozitif çıktığını açıkladı.

Yunanistan'da mutasyon korkusu

Kozana Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü Başkanı Theofilos Kantzoglu, bölgedeki çiftliklerde çalışan işçilerde koronavirüse rastlanması üzerine Kaloneri’de bulunan çiftlikteki 8 canlı ve ölü vizondan alınan örneklerin tamamının pozitif çıktığını açıkladı.

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Yunanistan'da mutasyon korkusu

Son zamanlarda vizonlardaki ölüm oranında artış kaydedildiğini, çok sayıda vizonda halsizlik, iştahsızlık ve nefes almada zorlanma gibi COVID-19 belirtilerinin gözlendiğini belirten Kantzoglu, önlem olarak 2 bin 500 vizonun telef edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

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Yunanistan'da mutasyon korkusu

Kantzoglu, Kozana ve Kesriye (Kastoria) bölgelerinde vizon yetiştirilen yaklaşık 90 çiftlikte çalışan işçi ve vizonlar üzerinde de yoğun testler yapıldığı bilgisini verdi.

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Yunanistan'da mutasyon korkusu

Kastoria bölgesinde önceki gün Voyu Belediyesi'ne bağlı çiftlikte çalışan 10 işçide COVID-19'a rastlanması ve vizonlarda yoğun ölüm vakaları gözlenmesi üzerine Ulusal Halk Sağlığı yetkililerince inceleme başlatılmıştı.

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