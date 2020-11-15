Yunanistan'da mutasyon korkusu
Kozana Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü Başkanı Theofilos Kantzoglu, bölgedeki çiftliklerde çalışan işçilerde koronavirüse rastlanması üzerine Kaloneri’de bulunan çiftlikteki 8 canlı ve ölü vizondan alınan örneklerin tamamının pozitif çıktığını açıkladı.
Kozana Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü Başkanı Theofilos Kantzoglu, bölgedeki çiftliklerde çalışan işçilerde koronavirüse rastlanması üzerine Kaloneri’de bulunan çiftlikteki 8 canlı ve ölü vizondan alınan örneklerin tamamının pozitif çıktığını açıkladı.
Son zamanlarda vizonlardaki ölüm oranında artış kaydedildiğini, çok sayıda vizonda halsizlik, iştahsızlık ve nefes almada zorlanma gibi COVID-19 belirtilerinin gözlendiğini belirten Kantzoglu, önlem olarak 2 bin 500 vizonun telef edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.
Kantzoglu, Kozana ve Kesriye (Kastoria) bölgelerinde vizon yetiştirilen yaklaşık 90 çiftlikte çalışan işçi ve vizonlar üzerinde de yoğun testler yapıldığı bilgisini verdi.