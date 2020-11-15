Yunanistan'da mutasyon korkusu

Son zamanlarda vizonlardaki ölüm oranında artış kaydedildiğini, çok sayıda vizonda halsizlik, iştahsızlık ve nefes almada zorlanma gibi COVID-19 belirtilerinin gözlendiğini belirten Kantzoglu, önlem olarak 2 bin 500 vizonun telef edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.