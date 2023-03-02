Yunanistan'da tren faciasında can kaybı yükseldi
Yunanistan'ın Larissa kenti yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.
Yunan medyası, Larissa kentinde yük treni ve yolcu treninin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 43 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yunan itfaiyesi ise yaralı sayısının 72 olduğunu, 15 kişinin taburcu edildiğini, 6’sının ise yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Atina’dan Selanik’e sefer yapan yolcu treninde 350 kişinin bulunduğu, yolcuların büyük çoğunluğunun Apokries Karnavalı’ndan dönen öğrenciler olduğu aktarıldı.
“TARİFİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR TRAJEDİ”
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Bugün ülke olarak yaşadıklarımız çok zor. Tarifi mümkün olmayan bir trajediden bahsediyoruz. Düşüncelerimiz her şeyden önce kurbanların yakınlarıyla. Kendilerine başsağlığı diliyorum. Şimdi bize düşen görev yaralıları tedavi etmek ve yanlarında olmaktır. Bundan sonra garanti edebileceğim bir şey var; bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve bir daha asla olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.
İSTASYON ŞEFİ GÖZALTINA ALINDI
Yunan polisi tarafından başlatılan öncü soruşturma kapsamında kimliği henüz açıklanmayan 59 yaşındaki istasyon şefi gözaltına alındı. Yunan medyası, istasyon şefinin ifadesinde kazanın ‘teknik arıza’ sonucu meydana geldiğini belirttiğini söyledi. Başbakan Miçotakis ise konuşmasında kazanın ‘trajik bir insan hatası’ sonucu meydana geldiğini söylemişti.