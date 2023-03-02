Yunanistan'da tren faciasında can kaybı yükseldi

“TARİFİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR TRAJEDİ”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Bugün ülke olarak yaşadıklarımız çok zor. Tarifi mümkün olmayan bir trajediden bahsediyoruz. Düşüncelerimiz her şeyden önce kurbanların yakınlarıyla. Kendilerine başsağlığı diliyorum. Şimdi bize düşen görev yaralıları tedavi etmek ve yanlarında olmaktır. Bundan sonra garanti edebileceğim bir şey var; bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve bir daha asla olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.