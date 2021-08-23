Yunanistan’da yeniden yangın çıktı: Çok yüksek yangın riski uyarısı
Temmuz ayının sonundan bu yana yaklaşık 600 yangının görüldüğü Yunanistan’da, en fazla etkilenen bölge olan Evia Adası’nda yeni bir yangın çıktı.
Temmuz ayının sonları ve Ağustos ayının başlarında son 30 yılın en sıcak günlerini yaşayan ve meydana gelen 586 yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan’da bu sabah saatlerinde yeni bir yangın çıktı.
Bu sene meydana gelen yangınlarda en fazla etkilenen alan olan Evia Adası’nın güneyinde meydana gelen yangında Fygia bölgesinin iki mahallesinin tahliye edildiği belirtildi.
29 Temmuz'dan bu yana 93 bin 700 hektardan fazla alanın kül olduğu Yunanistan’da, yangından en fazla etkilenen bölge Evia Adası olmuş, Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemine (EFFIS) göre, Evia Adası’nda 49 bin 700 hektar alan yandığı açıklanmıştı.
Atina Haber Ajansı'na göre, iki mahallenin tahliye edildiği Fygia köyü yakınlarında çıkan yangın ile ilgili Yunan itfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, kırk altı itfaiyecinin bulunduğu 20 itfaiye aracı, üç su uçağı ve iki helikopterin şiddetli rüzgarların körüklediği alevlerle mücadele ettiği belirtildi.