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  3. 28 Aralık 2018 13:05

Yunanistan'dan itiraf: Türkiye bizden çok önde

Yunanistan medyası Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ni kıyaslamayı sürdürüyor.

Yunanistan'dan itiraf: Türkiye bizden çok önde

Yunanistan'dayayın yapan 24/7 isimli haber portalı askeri kaynaklara dayandırdığı bir analiz yayınladı.

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Yunanistan'dan itiraf: Türkiye bizden çok önde

Analizde Türkiye'nin Yunanistan'ı silahlanma yarışında çok gerilerde bıraktığı tüm çıplağıyla ortaya çıkarıldı.

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Yunanistan'dan itiraf: Türkiye bizden çok önde

Türkiye'nin kendi silahlarını üretme başarısını gösterebilmesine rağmen Yunanistan'ın bir tek ABD'ye bağımlı olduğu, Türklerin ise aynı anda ABD ve Rusya ile ortaklıklar yapabildiği ve F-35 gibi stratejik uçaklar aldığına dikkat çekildi.

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Yunanistan'dan itiraf: Türkiye bizden çok önde

Türkiye'nin savunma sanayiinde artık kendi ihtiyaçlarının dışında yurtdışına bile silah satacak güce ulaşması komşu ülke Yunanistan'ı adeta alarma geçirdi.

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