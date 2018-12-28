Yunanistan'dan itiraf: Türkiye bizden çok önde
Yunanistan medyası Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ni kıyaslamayı sürdürüyor.
Yunanistan'dayayın yapan 24/7 isimli haber portalı askeri kaynaklara dayandırdığı bir analiz yayınladı.
Analizde Türkiye'nin Yunanistan'ı silahlanma yarışında çok gerilerde bıraktığı tüm çıplağıyla ortaya çıkarıldı.
Türkiye'nin kendi silahlarını üretme başarısını gösterebilmesine rağmen Yunanistan'ın bir tek ABD'ye bağımlı olduğu, Türklerin ise aynı anda ABD ve Rusya ile ortaklıklar yapabildiği ve F-35 gibi stratejik uçaklar aldığına dikkat çekildi.