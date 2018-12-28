Yunanistan'dan itiraf: Türkiye bizden çok önde

Türkiye'nin kendi silahlarını üretme başarısını gösterebilmesine rağmen Yunanistan'ın bir tek ABD'ye bağımlı olduğu, Türklerin ise aynı anda ABD ve Rusya ile ortaklıklar yapabildiği ve F-35 gibi stratejik uçaklar aldığına dikkat çekildi.