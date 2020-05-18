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  3. 18 Mayıs 2020 15:55

Yunanistan'dan ''turizme hazırız'' mesajı! Akropolis ziyarete açıldı

Normalleşme adımlarını hızlandıran Yunanistan'da, Akropolis başta olmak üzere tüm arkeolojik alanlar, botanik parlar ve hayvanat bahçeleri ve AVM'ler yeniden hizmete açıldı.

Yunanistan'dan ''turizme hazırız'' mesajı! Akropolis ziyarete açıldı

Corona virüs ile mücadelede Avrupa ülkelerinden komşu Yunanistan, normalleşme adımlarını hızla atıyor.

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Yunanistan'dan ''turizme hazırız'' mesajı! Akropolis ziyarete açıldı

"TURİZME HAZIRIZ" MESAJI
4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecine giren komşu, geride bıraktığımız hafta sonu plajları açmıştı.

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Yunanistan'dan ''turizme hazırız'' mesajı! Akropolis ziyarete açıldı

Bugün de başta Akropolis olmak üzere tüm arkeolojik alanları yeniden ziyarete açtı. Yunanistan böylelikle dünyaya, "turizme hazırız" mesajı veriyor.

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Yunanistan'dan ''turizme hazırız'' mesajı! Akropolis ziyarete açıldı

Başkent Atina'nın temel sembollerinden biri olan Akropolis tapınağı, haftalar sonra ilk kez bugün ziyaretçi kabul etmeye başladı. İlk ziyaretçilerinden biri de Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı olan Katerina Sakelaropulu oldu.

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