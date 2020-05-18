Yunanistan'dan ''turizme hazırız'' mesajı! Akropolis ziyarete açıldı
Normalleşme adımlarını hızlandıran Yunanistan'da, Akropolis başta olmak üzere tüm arkeolojik alanlar, botanik parlar ve hayvanat bahçeleri ve AVM'ler yeniden hizmete açıldı.
Corona virüs ile mücadelede Avrupa ülkelerinden komşu Yunanistan, normalleşme adımlarını hızla atıyor.
"TURİZME HAZIRIZ" MESAJI
4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecine giren komşu, geride bıraktığımız hafta sonu plajları açmıştı.
Bugün de başta Akropolis olmak üzere tüm arkeolojik alanları yeniden ziyarete açtı. Yunanistan böylelikle dünyaya, "turizme hazırız" mesajı veriyor.