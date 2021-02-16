Yunanistan'ın uykuları kaçtı
Türkiye'nin savunma politikaları sonucunda oluşturulan ULAQ için Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan, "Düşük maliyetle yüksek performans sağlayacağınız kritik bir ürün" diyor.
Türkiye'nin savunma politikaları sonucunda oluşturulan ULAQ için Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan, "Düşük maliyetle yüksek performans sağlayacağınız kritik bir ürün" diyor.
ULAQ'ın denize inip denemelere başlamasının Türkiye'yi dünyada bu teknolojiye ulaşmış 5 ülkeden biri haline getirdiğini söyleyen Erkan, küresel anlamda pek çok insansız araç denemesi olmasına rağmen bu küçüklükte silahlı ve uzun menzilli veri iletişimi yapabilen çok az sayıdaki ülkeler arasında yer aldığımızı vurguladı.
HAVADAKİ SİHA ETKİSİNE MAVİ VATAN'DA ULAQ İLE ULAŞACAĞIZ
Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda rüştünü ispat ettiğini hatırlattığımız Kozan Selçuk Erkan, "Sıra denizlerde" diyor. TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre, ULAQ'ın envantere girmesiyle havacılıkta İHA sistemlerinin kullanılmasına eş değer bir imkana Mavi Vatan'da kavuşacağımızı anlatan Erkan'ın bu noktada üzerinde durduğu konulardan biri de Yunanistan'ın değişen savunma anlayışı oluyor.
"YUNANİSTAN HARP PLANLARIMIZI ÖĞRENİP TAKTİK DEĞİŞTİRDİ"
Türkiye'nin yakın tarihindeki kimi kumpaslarda son derece gizli bilgilerin de açığa çıktığını anımsatan Kozan Selçuk Erkan, şöyle devam etti: "Maalesef yaşanan hazin durum karşısında Yunanistan savunma değerlendirmesini bizden cebren ve hile ile aldığı bilgilerle güncellemiş oldu. O zamandan beri savunma mekanizmasını buna göre tekrar organize ediyorlar.