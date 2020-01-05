Yurdun dört bir yanından geldiler... 20 bin kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Şühedanın izinde yürüyoruz. Şühedamızın emanet ettiği bu kutsal vatanı yine yarınlara ilelebet taşıyarak payidar kılmak için var gücümüzle gençlerimizle birlikte çalışacağız. Gençlerimiz şühedanın fedakarlığının farkında. Onların hissiyatını hissetmek, bu şuurla bu emanete sahip çıkmak için bu tür etkinlikleri bakanlık olarak düzenliyoruz. Her geçen yıl bu faaliyete teveccüh çok ciddi oranda artıyor. Bu şuurla bu ruhla geleceğe yürümek çok önemli. Birbiri için canından geçmiş, canını feda etmiş bir ecdat var. O ecdada layık olma bilinciyle onların yolundan yürüyen bir gençlik var. Biz bu gençlerle önümüze konan tüm engelleri bugüne kadar aştığımız gibi bir bir bertaraf ettiğimiz gibi bundan sonraki süreçte de tüm engellilere adaletimizle merhametimizle hukuk anlayışımızla meydan okuyacağız. Yarınlara sanayimizle teknolojimizle ilim ve irfanımızla sporcularımızla sanatçılarımızla güçlü bir şekilde yürüyeceğiz" diye konuştu.