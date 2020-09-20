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  3. 20 Eylül 2020 22:30

Yürek sızlatan manzara gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen orman yangını sonrası oluşan tahribat havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Şeytan Sofrası yakınlarında Sümer Sitesi civarında başlayan orman yangınına saat 21.35'te ilk müdahale yapıldı.

Yürek sızlatan manzara gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen orman yangını sonrası oluşan tahribat havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Şeytan Sofrası yakınlarında Sümer Sitesi civarında başlayan orman yangınına saat 21.35'te ilk müdahale yapıldı.

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Yürek sızlatan manzara gün ağarınca ortaya çıktı

Yangın 03.40'ta tamamen kontrol altına alındı. Yangına Orman Bakanlığına ait 53 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 dozer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 20 itfaiye aracı, 8 iş makinesi, DSİ'ye ait 1 dozer, 1 kepçe, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 2 TOMA ile müdahale edildi.

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Yürek sızlatan manzara gün ağarınca ortaya çıktı

405 orman yangın işçisinin söndürme çalışmalarına katıldığı yangında 40 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede oluşan tahribat ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yeşil bölgenin tamamıyla siyaha büründüğü gözlendi.

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Yürek sızlatan manzara gün ağarınca ortaya çıktı

Yangının Şeytan Sofrası'ndan başlayarak Badavut mevkiine kadar kilometrelerce uzunluktaki bir şeritte etkili olduğu görüldü.

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