Yürek yakan anlar... Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen kaza sonrası yürek yakan görüntüler ortaya çıktı.
Kahramanmaraş’taki korkunç kaza sabah saat 05.10’da Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Batuhan K., çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.
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OTOMOBİL ORTADAN İKİYE AYRILDI
Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı.
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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
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Olay yerine gelen sürücünün eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı.
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