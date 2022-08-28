Yürek yakan anlar... Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı

Kahramanmaraş’taki korkunç kaza sabah saat 05.10’da Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Batuhan K., çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.