Yürek yakan olay: Acil tıp teknisyeni kar temizliği yapan kepçenin altında kaldı
Hakkari'de ilk iş günü acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine giderken kar temizliği yapan kepçenin altında kalan Ceylan Ö. (23) yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Berçelan Mahallesi’nde meydana geldi. Kısa süre önce Mardin'den ilk görev yeri olan kente gelen Ceylan Ö., ilk iş günü 112 acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine yaya olarak giderken, mahallede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin altında kaldı.
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Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.
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Üzeri 112 yeleğiyle kapatılan Ceylan Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı, kepçe operatörü ise gözaltına alındı.
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Ceylan Ö.'nün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.
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