Yürek yakan sözler: Çocuklara nasıl anlatırım ?

YARDIM BEKLİYORLAR



Yaklaşık 50 bin liralık zararı olduğunu belirten baba Cort, "Bu zararı karşılayacak maddi gücüm yok. Gelirim yok, giderim çok. Behçet hastasıyım, çalışamıyorum. Yardım bekliyorum.

