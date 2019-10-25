Yürek yakan sözler: Çocuklara nasıl anlatırım ?
Samsun'da, çıkan yangında evleri küle dönen, yaşları 4 ile 12 arasında değişen 4 çocuk sahibi Cort ailesi, kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor.
Atakum ilçesi Kulacadağ Mahallesi’nde yaşayan Cort ailesinin evi, 23 Ekim sabahı çıkan yangında küle döndü. Annenin 3 oğlunu okula götürdüğü sırada çıkan yangında, baba Musa Cort (45), beraberinde olan oğlu Hamza'yı (4) alıp, son anda dışarı çıktı.
Henüz nedeni bilinmeyen yangın sırasında yaşadığı korkuyu anlatan Musa Cort, "Dumanı fark edince boğazım yandı, kalktığım da evin yandığını gördüm. Az daha alevler arasında kalıyordum.
Çocuklarımın üçü anneleriyle okula gitmişti. Oğlum Hamza yanımdaydı. Dumandan etkilendiğim için hastaneye gittim. Bütün emeğim, tüm eşyalarım yandı" dedi.