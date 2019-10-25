  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Ekim 2019 11:52

Yürek yakan sözler: Çocuklara nasıl anlatırım ?

Samsun'da, çıkan yangında evleri küle dönen, yaşları 4 ile 12 arasında değişen 4 çocuk sahibi Cort ailesi, kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor.

Yürek yakan sözler: Çocuklara nasıl anlatırım ?

Atakum ilçesi Kulacadağ Mahallesi’nde yaşayan Cort ailesinin evi, 23 Ekim sabahı çıkan yangında küle döndü. Annenin 3 oğlunu okula götürdüğü sırada çıkan yangında, baba Musa Cort (45), beraberinde olan oğlu Hamza'yı (4) alıp, son anda dışarı çıktı.

1/ 15
Yürek yakan sözler: Çocuklara nasıl anlatırım ?

Henüz nedeni bilinmeyen yangın sırasında yaşadığı korkuyu anlatan Musa Cort, "Dumanı fark edince boğazım yandı, kalktığım da evin yandığını gördüm. Az daha alevler arasında kalıyordum.

2/ 15
Yürek yakan sözler: Çocuklara nasıl anlatırım ?

Çocuklarımın üçü anneleriyle okula gitmişti. Oğlum Hamza yanımdaydı. Dumandan etkilendiğim için hastaneye gittim. Bütün emeğim, tüm eşyalarım yandı" dedi.

3/ 15
Yürek yakan sözler: Çocuklara nasıl anlatırım ?

YARDIM BEKLİYORLAR

Yaklaşık 50 bin liralık zararı olduğunu belirten baba Cort, "Bu zararı karşılayacak maddi gücüm yok. Gelirim yok, giderim çok. Behçet hastasıyım, çalışamıyorum. Yardım bekliyorum.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM