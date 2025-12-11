Yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada... Balkonda asılı kalan çocuğu kurtardı
Gaziantep'te bir evin balkonundaki demir parmaklıklarda asılı kalan çocuğu, direğe tırmanarak balkona çıkan bir vatandaş kurtardı.
Kaynak: İHA
Olay, Şahinbey ilçesi Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşlarındaki bir çocuk, bilinmeyen bir nedenle evlerinin balkonundaki demir parmaklıklara kafasından asılı kaldı.
1 / 4
Büyük acı çeken ve düşme riski bulunan çocuğu vatandaşlar fark etti. O sırada hemen harekete geçen bir vatandaş, elektrik direğinden balkona tırmanarak kafası demir parmaklıklarda asılı kalan küçük çocuğu hemen tutarak önce düşmesini engelledi sonra da kurtardı.
2 / 4
Yürekleri ağza getiren o anlar ve yaşanan panik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Küçük çocuğun kurtarılmasıyla çevredekiler rahat bir nefes aldı.
3 / 4
4 / 4