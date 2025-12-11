  1. Anasayfa
  4. Yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada... Balkonda asılı kalan çocuğu kurtardı

Gaziantep'te bir evin balkonundaki demir parmaklıklarda asılı kalan çocuğu, direğe tırmanarak balkona çıkan bir vatandaş kurtardı.

Kaynak: İHA
Yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada... Balkonda asılı kalan çocuğu kurtardı - Resim: 1

Olay, Şahinbey ilçesi Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşlarındaki bir çocuk, bilinmeyen bir nedenle evlerinin balkonundaki demir parmaklıklara kafasından asılı kaldı.

Yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada... Balkonda asılı kalan çocuğu kurtardı - Resim: 2

Büyük acı çeken ve düşme riski bulunan çocuğu vatandaşlar fark etti. O sırada hemen harekete geçen bir vatandaş, elektrik direğinden balkona tırmanarak kafası demir parmaklıklarda asılı kalan küçük çocuğu hemen tutarak önce düşmesini engelledi sonra da kurtardı.

Yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada... Balkonda asılı kalan çocuğu kurtardı - Resim: 3

Yürekleri ağza getiren o anlar ve yaşanan panik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Küçük çocuğun kurtarılmasıyla çevredekiler rahat bir nefes aldı.

Yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada... Balkonda asılı kalan çocuğu kurtardı - Resim: 4
