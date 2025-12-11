Yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada... Balkonda asılı kalan çocuğu kurtardı

Büyük acı çeken ve düşme riski bulunan çocuğu vatandaşlar fark etti. O sırada hemen harekete geçen bir vatandaş, elektrik direğinden balkona tırmanarak kafası demir parmaklıklarda asılı kalan küçük çocuğu hemen tutarak önce düşmesini engelledi sonra da kurtardı.