Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Görüntülerde; binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ve vatandaşların panikleyip kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında yolun araç ve yaya trafiğine kapatılmamasıysa yürekleri ağza getirdi.