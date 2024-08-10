  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada

Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada

Hatay'ın Defne ilçesinde depremde zarar gören 6 katlı binanın yıkımı esnasında molozların trafiğe kapatılmayan yola devrilmesi yürekleri ağza getirdi.

Kaynak: İHA
Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. 

1 / 3
Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada - Resim: 2

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Görüntülerde; binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ve vatandaşların panikleyip kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında yolun araç ve yaya trafiğine kapatılmamasıysa yürekleri ağza getirdi.

2 / 3
Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada - Resim: 3
3 / 3