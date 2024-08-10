Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada
Hatay'ın Defne ilçesinde depremde zarar gören 6 katlı binanın yıkımı esnasında molozların trafiğe kapatılmayan yola devrilmesi yürekleri ağza getirdi.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.
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Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Görüntülerde; binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ve vatandaşların panikleyip kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında yolun araç ve yaya trafiğine kapatılmamasıysa yürekleri ağza getirdi.
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