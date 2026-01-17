Yürekleri yakan kaza... İlk kazadan kurtuldular, ikincisinde öldüler!

Bu sırada E.Ü.(56) yönetimindeki yolcu midibüsü, yol kenarında bulunan kazazedeler A.S. (55), eşi T.S. (55) ile çocukları Y.S.(33) ve B.S.'ye (36) çarptı. Kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki kanala sürüklenerek durabildi.