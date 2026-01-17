  1. Anasayfa
  4. Yürekleri yakan kaza... İlk kazadan kurtuldular, ikincisinde öldüler!

Samsun'da kaza geçirip yol kenarında bekleyen kazazede aileye bir yolcu midibüsü çarptı. Kazada baba hayatını kaybederken eşi ve 2 kızı yaralandı.

Kaynak: İHA
Yürekleri yakan kaza, Samsun-Sinop kara yolu Elifli Mahallesi mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, bir otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan kamyona sağ şeritte arkadan çarptı.

Kazanın ardından otomobilde bulunanlar araçtan inerek yol kenarında beklemeye başladı.

Bu sırada E.Ü.(56) yönetimindeki yolcu midibüsü, yol kenarında bulunan kazazedeler A.S. (55), eşi T.S. (55) ile çocukları Y.S.(33) ve B.S.'ye (36) çarptı. Kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki kanala sürüklenerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

