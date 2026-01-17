Yürekleri yakan kaza... İlk kazadan kurtuldular, ikincisinde öldüler!
Samsun'da kaza geçirip yol kenarında bekleyen kazazede aileye bir yolcu midibüsü çarptı. Kazada baba hayatını kaybederken eşi ve 2 kızı yaralandı.
Kaynak: İHA
Yürekleri yakan kaza, Samsun-Sinop kara yolu Elifli Mahallesi mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, bir otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan kamyona sağ şeritte arkadan çarptı.
1 / 6
Kazanın ardından otomobilde bulunanlar araçtan inerek yol kenarında beklemeye başladı.
2 / 6
Bu sırada E.Ü.(56) yönetimindeki yolcu midibüsü, yol kenarında bulunan kazazedeler A.S. (55), eşi T.S. (55) ile çocukları Y.S.(33) ve B.S.'ye (36) çarptı. Kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki kanala sürüklenerek durabildi.
3 / 6
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
4 / 6