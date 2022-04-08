Yurt dışına çıkacaklar bu habere dikkat: İşte aşı ve PCR isteyen ve karantina şartı isteyen ülkeler
Yaz sezonunun başlamasına az bir süre kala yurt dışı tatil planı yapanlar koronavirüs tedbirleri ile ilgili son bilgileri merak ediyor. İşte ülkeye girişte aşı ve PCR testi isteyen ülkeler...
ABD - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması - Karantina zorunlu değil - Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
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ALMANYA - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması - Karantina zorunlu değil - Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
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ARJANTİN - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması - Karantina zorunlu değil - Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
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