Yurt dışına kaçırılan 22 bin 424 eser ana vatana geri döndü

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı, 'Yurtdışından İadesi Sağlanan Eserler' listesine göre, 1980'den sonra toplamda 17 ülkeden yürütülen 130 ayrı çalışma kapsamında toplam geri getirilen tarihi eser ve kültür varlığı sayısı 22 bin 424 adet oldu. En çok tarihi eserin getirildiği ülkeler sıralamasında Almanya, Hırvatistan, İngiltere, ABD ve Sırbistan yer alıyor. Listeye göre 8 bin 658 eser Almanya'dan, 4 bin 147 eser Hırvatistan'dan, 3 bin 739 eser İngiltere'den, 2 bin 520 eser ABD'den, 1865 eser Sırbistan'dan, 1495'i de diğer ülkelerden getirildi.