Yurt dışında çalışmak için en kötü ülkeler listelendi! Bakın zirvede kim var!
Expat Insider'ın 59 destinasyonu içeren "Yurtdışı Çalışma Endeksi" yayınlanırken listenin en sonunda Türkiye, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi yer aldı..
Raporda, Türkiye'nin pandeminin etkisinin yanı sıra Türk lirasının değer kaybıyla mücadele ettiği aktarılırken, bu durumun Türkiye'de yaşayan insanları mutsuz ettiği vurgulandı.
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Raporda ülkemizin ayrıca iş ve boş zaman alt kategorisinde son sırada yer aldığı bildirildi. Türkiye'deki gurbetçilerin %32'sinin çalışma saatlerinden memnun olmadığı söylendi.
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Bununla birlikte, ankete katılanların duygularının oldukça öznel olabileceğini gösteren veriler, Türkiye'de tam zamanlı pozisyonlardaki gurbetçilerin aslında uluslararası ortalamadan daha az saat çalıştığını ortaya koydu.
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Buna göre, dünyada gurbetçiler ortalama 43.2 saat çalışırken, Türkiye'de bu haftada 41,9 saat.
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