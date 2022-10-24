Yurt dışından telefon getirenlere sıkı denetim

'MUAFİYET HAKLARINI KONTROL EDECEĞİZ'

Yolcuların 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının kontrolüne ilişkin Uslu, "Yurt dışından telefon getirildiği zaman eğer yolcumuzun yanında 1 telefon daha varsa; bunu muafiyet kapsamında değerlendiriyorduk. 1'den fazla telefon varsa; gümrük işlemlerine tabii tutuyorduk. Fakat BTK ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında da bir veri tabanı paylaşımı yapıldı. Artık 1 Kasım itibarıyla yurt dışından gelen yolcularımızın son 3 yıl içerisinde muafiyet haklarını kullanıp, kullanmadıklarını kontrol edeceğiz. Eğer yolcumuz muafiyet hakkını son 3 yıl içerisinde kullandıysa; son 3 yıl içerisinde yurt dışından telefon getirdiyse, burada telefonlarını muhafaza altına alacağız. Ancak eğer sistemde yaptığımız kontrolde yolcumuzun muafiyet imkanı varsa; son 3 yıl içerisinde yurt dışından telefon getirmediyse, o zaman yurt içine telefonu sokmasına izin vereceğiz. Daha sonra 120 gün içinde yolcumuz telefonunu BTK'nin sistemlerine kayıt yaptırabilecek" dedi.