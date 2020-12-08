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  3. 08 Aralık 2020 17:27

Yuvacık Barajı'nda dip göründü, Sapanca'da sular 20 metre çekildi

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17'ye düştü. Kocaeli’nin su ihtiyacının karşılanması için Sapanca Gölü’nden takviye yapılıyor ancak Sapanca Gölü'nde de suların 20 metre çekildiği görüldü.

Yuvacık Barajı'nda dip göründü, Sapanca'da sular 20 metre çekildi

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Yuvacık Barajı'nda dip göründü, Sapanca'da sular 20 metre çekildi

Kocaeli'nde içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, kurak geçen mevsim nedeniyle su seviyesi günden güne azalıyor.

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Yuvacık Barajı'nda dip göründü, Sapanca'da sular 20 metre çekildi

Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi dip noktasına ulaşırken, baraj havzasındaki kuraklığın belirtileri dikkat çekti. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17’ye düştü.  

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Yuvacık Barajı'nda dip göründü, Sapanca'da sular 20 metre çekildi

Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle su ihtiyacı Sapanca Gölü’nden karşılanıyor. İSU yetkilileri, barajdan günde 100 ile 120 bin metreküp arasında su kullanıldığını, ayrıca Sapanca Gölü’nden Yuvacık Baraj Arıtma Tesisi'ne çekilmiş isale hattından su takviyesi yapıldığını belirtti.

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