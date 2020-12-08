Yuvacık Barajı'nda dip göründü, Sapanca'da sular 20 metre çekildi

Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi dip noktasına ulaşırken, baraj havzasındaki kuraklığın belirtileri dikkat çekti. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17’ye düştü.

