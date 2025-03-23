Yüzbinlerce kişi bir kez daha Saraçhane'de, İBB binası önünde buluştu

İstanbullulara, “Siz bir şeyi geri aldınız” sözleriyle seslenen Özel, özetle şu ifadeleri kullandı:

“Siz, evlerinizden çıkıp buraya gelmek istediğinizde, dört gün önce ,Erdoğan'ın talimatı, valilik kararıyla emniyet, üç kişinin bir araya gelip toplanmasını, gösteri yapmasını, miting yapmasını yarına kadar yasaklamıştı. O kararın ardından buraya gelen bütün yollar, Haliç'in üstündeki köprüleri kaldırdılar. Buraya gelen tüm viyadükler, tüm yollar kapatıldığı halde, ilk gün 110-120 bin kişiyle, ikinci gece 210-220 bin kişiyle, dün akşam, 220 bin dedik. Drone görüntülerini görünce neye uğradığımızı biz de şaşırdık. Gözün gördüğü yerde 550 bin kişi vardı. Ve buralara yaklaşamıyorlardı. Bugün, 550 bin kişiyle göz göze, Tarihi Yarımada bağlantı yollarıyla birlikte 1 milyon kişi gönül gönüleyiz.” "Bu meydanda hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Ve hep birlikte haykırıyoruz: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz. Bu gece sevgili Dilek İmamoğlu'yla, değerli oğlu Selim'le birlikte birazdan el ele, kol kola girip, Ekrem Başkan'ın sorgulandığı, sorulan her soruya, yargılayan cevaplarla haklılığını ortaya koyduğu, bir kumpası çökerttiği ve tertemiz çalışkan ve cesur bir yönetici olarak görevini nasıl yaptığını tutanaklara evraklara nakşettiği bu akşamda onun yanına gideceğiz. Bugün ondan size büyük bir selam getirdim. Sizi İmamoğlu selamlıyor.”