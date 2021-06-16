Yüzde 10 peşinat, 15 yıl taksitle TOKİ'den ucuz konut kampanyası
TOKİ, 35 ilde 149 konut, 21 ilde 111 iş yerini açık artırmayla satışa sunacağını duyurdu. Gelişmenin ardından ev ilanlarına başvuru yapmak isteyenler detayları araştırmaya başladı. İşte tüm ayrıntılar...
149 konut başvuru tarihi: 16 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de müzayede yapılacak. 111 iş yeri için başvuru tarihi: 17 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de müzayede yapılacak.
1 / 10
AÇIK ARTIRMA NEREDE, NASIL YAPILACAK?
Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.
2 / 10
KONUT KAMPANYALARI HANGİ İLLERDE?
Yüzde 10, 25 veya %50 peşinat ile 24, 60, 120 ve 180 ay vadeyle sahip olunabilecek konut kampanyaları şu illerde: Aksaray, Adana, Ankara, Antalya,
3 / 10
Balıkesir, Batman, Bilecik, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli,
4 / 10