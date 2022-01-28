Yüzde 100 elektrikli Piaggio 1 scooter Türkiye'ye geliyor

Türkiye’de temsilciliğini Doğan Trend Otomotiv’in yaptığı Piaggio Group motosiklet dünyasının en çok tercih edilen segmentlerinde modeller sunan öncü markaları bünyesinde barındırıyor. Piaggio, bu kaliteli ve yüksek talep gören modellerine scooter dünyasında devrim yaratan yepyeni %100 elektrikli bir model ekliyor. Arka tekerleğe entegre bir elektromotorla harekete geçen ve 50 cc scooterlar kadar güç üretebilen Piaggio 1 modeli ile e-scooter sınıfında bir çığır açan marka, şehir içi ulaşım için akıllı çözümler geliştirmenin en ileri noktasında olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Markanın yepyeni elektrikli mobilite çözümü, şehir içi ulaşım için çeviklik, hafiflik ile minimalizm ve pratikliğin yanı sıra Piaggio’ya özgü kalite ve güvenilirliği bir araya getirerek son derece modern bir e-scooter olarak gözleri üzerine topluyor. Şubat ayından itibaren ülkemizde satışa sunulacak olan Piaggio 1, en küçük ayrıntıya özen gösterilen çekici bir tasarımı, gelişmiş konfor seviyesi ve üst düzey kullanım kolaylığının yanı sıra dijital renkli göstergeleri, tam LED aydınlatmaları ve anahtarsız çalıştırma sistemi gibi gelişmiş teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor.