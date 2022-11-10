Yüzde 122 zamlanacaktı! MTV 2023 zammında yeni gelişme

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeniden değerleme oranı da belli oldu. Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde TÜİK 'in açıkladığı verilerle birlikte 122,93 oldu. Bu kapsamda yeni yılda. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarına da yüzde 122 zam yapılmış olacak. Ancak 26 Temmuz sabahı milyonlarca araç sahibini ilgilendiren çok kritik bir karar alınmıştı. Bu karar ile MTV’ye gelecek yüzde 122’lik zammın önüne geçilebilme ihtimali var.