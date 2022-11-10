Yüzde 122 zamlanacaktı! MTV 2023 zammında yeni gelişme
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 için yüzde 122 artacak. Ancak bu artışın yeniden değerleme oranı ile indirilmesi bekleniyor.
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeniden değerleme oranı da belli oldu. Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde TÜİK 'in açıkladığı verilerle birlikte 122,93 oldu. Bu kapsamda yeni yılda. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarına da yüzde 122 zam yapılmış olacak. Ancak 26 Temmuz sabahı milyonlarca araç sahibini ilgilendiren çok kritik bir karar alınmıştı. Bu karar ile MTV’ye gelecek yüzde 122’lik zammın önüne geçilebilme ihtimali var.
MTV İÇİN SON KARAR ERDOĞAN’DA
Temmuz ayının son günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, motorlu araçlardaki ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırma veya sıfıra indirebilme yetkisi veren karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ancak alınan bilgiye göre devletin vergi, ceza, harç gibi kalemlerde uygulayacağı yıllık artışı ifade eden yeniden değerleme oranında indirim de iktidar partisinin gündeminde.
AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, bu yıl rekor düzeyde artan yeniden değerleme oranı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 indirim yetkisini kullanabilir. Konu hakkında Erdoğan’ın Aralık ayının sonuna kadar adım atarak, kararın Resmi Gazete'de yer alması bekleniyor.