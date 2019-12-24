Yüzde 50 kira desteği müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında birbirinden önemli gelişmeler yer aldı. Yürürlüğe giren düzenlemeler arasında yüzde 50 kira desteği de bulunuyor. En çok ilgi çeken haberlerin başını çeken kira desteği ile ilgili bilgiler merakla a
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında birçok düzenlemeye yer verildi. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bunların arasında yüzde 50 kira desteği ile ilgili düzenleme de yer aldı. Dikkat çeken haberin detayları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, yüzde 50 kira desteği kimlere verilecek? Şartlar neler, başvurular nasıl yapılacak? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan haberin detayları...
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile; "üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkânına kavuşmasını, ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sistemi beş yıl süreyle" desteklenecek.
Buna göre; -Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği için destek miktarı 3 TL/ton/ay, -Pamuk için destek miktarı 7 TL/ton/ay