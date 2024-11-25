Yüzde 52'lik mevduat faizi fırsatı: 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

Faiz kararının ardından bazı sadeleşme adımları devreye alındı.

TCMB, mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırdı.

Kısa vadeli Tük Lirası mevduatta yüzde 15 olan oran yüzde 17'ye çıkardı. Yabancı para mevduat için TL tesis oranı da yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi.

TCMB'nin bu adım ile yatırımcıları daha orta ve uzun vadeli mevduatlara yönlendirmek istediği ifade edildi.