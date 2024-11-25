Yüzde 52'lik mevduat faizi fırsatı: 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
Bankaların mevduat faizi oranları yüzde 52 seviyesine kadar çıkıyor. Peki, en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi ve bankaların mevduat faizi oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz hafta faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde bıraktı. Böylece 8'inci kez politika faizi değişmedi. Merkez Bankası'nın mesajları ise daha yumuşak bir tonda algılandı. Ekonomistler aralık ayında ilk faiz indiriminin gelebileceğini belirtti.
Faiz kararının ardından bazı sadeleşme adımları devreye alındı.
TCMB, mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırdı.
Kısa vadeli Tük Lirası mevduatta yüzde 15 olan oran yüzde 17'ye çıkardı. Yabancı para mevduat için TL tesis oranı da yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi.
TCMB'nin bu adım ile yatırımcıları daha orta ve uzun vadeli mevduatlara yönlendirmek istediği ifade edildi.
MEVDUAT FAİZİ ORANLARINDA SON DURUM
2024'ün en popüler yatırım araçlarından biri mevduat faizi oldu. Enflasyona karşı parasını korumak isteyenler mevduat faizine yöneldi. Bankalar müşterilerine yüzde 52'ye varan faiz oranı sunuyor. Peki, 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi oranları...
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 50
500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi: 19.726 TL
Vade sonu net bakiye: 519.726 TL