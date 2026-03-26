Yüzde 60 engelli raporu ve kartı olan gaziye engelli park yeri cezası kesildi



İstanbul'da yaşayan harp malulü gazi N.D.'ya, yazlığında vakit geçirmek için gittiği Balıkesir Edremit'te engelli otopark alanını ihlal ettiği gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Aracının engelli statüsünde olduğunu ve buna rağmen ceza kesildiğini belirten N.D.'ya, 21 Şubat 2026'ta engelli otoparkını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 bin 492 lira trafik cezası uygulandı. Cezanın kendisine 11 Mart 2026'da ulaştığını söyleyen N.D., 2028 yılına kadar geçerli engelli park kartı olduğunu da belirterek, "Bu ülke için görev yapmış, vurulmuş bir gazi olarak bu durum beni çok derinden üzdü. Hakkımı aramak için elimden gelen herşeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.