Yüzde 60 engelli raporu ve kartı olan gaziye engelli park yeri cezası kesildi
Skandal olay Balıkesir Edremit’te yaşandı! Kıbrıs Gazisi N.D., engelli kartı bulunan aracıyla bir AVM’nin engelli otoparkına park etti. İstanbul’daki evine döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı: "Engelli park yerini ihlal" gerekçesiyle 2 bin 492 TL trafik cezası! 2028 yılına kadar geçerli resmi park kartı olmasına rağmen kesilen bu cezaya isyan eden gazi N.D., "Kanun var uygulayan yok, hakkımı yargıda arayacağım" dedi.
İstanbul'da yaşayan harp malulü gazi N.D.'ya, yazlığında vakit geçirmek için gittiği Balıkesir Edremit'te engelli otopark alanını ihlal ettiği gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Aracının engelli statüsünde olduğunu ve buna rağmen ceza kesildiğini belirten N.D.'ya, 21 Şubat 2026'ta engelli otoparkını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 bin 492 lira trafik cezası uygulandı. Cezanın kendisine 11 Mart 2026'da ulaştığını söyleyen N.D., 2028 yılına kadar geçerli engelli park kartı olduğunu da belirterek, "Bu ülke için görev yapmış, vurulmuş bir gazi olarak bu durum beni çok derinden üzdü. Hakkımı aramak için elimden gelen herşeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.
Engelli park yeri ihlali nedeniyle kendisine trafik cezası kesildiğini belirten N.D., "Kıbrıs'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harp malulüyüm. 1974'te vuruldum, tedavilerden sonra engelli kaldım. Şu anda sol kolum biyonik. Yüzde 70 de karın bölgesinden darbe aldım, iç organlarım yok. 1974'te vuruldum; 1976'da malulen ayrıldım. 21 Şubat 2026'da Balıkesir Edremit'teki bir AVM'nin önüne aracımı engelli park yerine park ettim. Edremit'te işim bitince evime İstanbul'a döndüm. Döndüğümde muhtarlıktan sabah 'Evrağınız var' diye bir mesaj geldi. Onu almaya gittim. Baktım ki engelli park yerini ihlalden trafik cezası yazılmış" dedi.
Harp Malulü Gazi N.D., "Edremit Trafik Şube Müdürü'nü aradım, 'Biz yapmadık jandarma yapmış' dediler. Jandarmayı aradım; 'Biz yaptık' dedi ama sudan bahaneler uydurdular. Çeşitli yerlere başvurdum, kimse ilgilenmedi. Emniyet Trafik Şube Müdürlüklerinden engelli aracı araca tescil etmiyorlar, engelli park kartı veriyorlar. 2017'de aracımı aldım, 2028 yılına kadar geçerli engelli park kartım var. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Edremit İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ve e-Devlet üzerinden verilmiş olan engelli park kartlarım var. Park ettiğim yerlerde, belediye hizmetlerinden ücretsiz faydalanma hakkım var" ifadelerini kullandı.
Cezanın haksız olduğunu belirten N.D., "Engelli park yeri ihlalinden dolayı engelli otoparkında ceza kesilmiş, sonradan geldi. 21 Şubat'ta kesilmiş olan ceza, 11 Mart 2026 günü elime ulaştı. Sürekli engelli parklarına park ediyorum, mecbur kalmadıkça başka yere park etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını hiçe sayarak şahsıma trafik cezası kesilmiş. Bu cezanın haksız olduğunu düşünüyorum. 2 bin 492 lira kesilmiş cezaya yargıda itiraz etmeyi düşünüyorum. Bu cezayı yazanların tamamı hakkında Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum" diye konuştu.