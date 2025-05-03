Yüzden fazla şubesi olan baklavacıdan ''mide bulandıran'' açıklamalar
Şanlıurfa'da deposunda kurtlanmış ve bozulmuş tonlarca ceviz içi ele geçirilen ünlü baklava firması ilk önce ele geçirilen kurtlanmış ve bozuk 11 ton ceviz içinin kendileriyle alakalı olmadığını ve isimlerini kullanan merdiven altı bir firmaya ait olduğunu iddia etti. Daha sonra ise kurtlanmış ve bozuk ceviz içinin 11 ton değil 3 ton olduğunu itiraf ederek kendilerini savundu.
Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, önceki hafta Türkiye genelinde yüzden fazla şubesi bulunan bir baklavacının Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesisinde denetleme yaptı. Yapılan denetimde kurtlanmış ve bozulmuş tonlarca ceviz içi ele geçirildi. Bozuk ürünlere el koyan ekipler, araçlara koyarak boş bir alanda imha etti.
Görüntüleri kamuoyu ile paylaşan belediye, depoda 11 ton kurtlanmış ve bozulmuş ceviz ele geçirildiğini duyurdu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de bir çok şubesi bulunan firmaya tepkiler çığ gibi büyüdü.
Sosyal medya üzerinden görüntülü bir açıklama yapan firmanın genel müdürü olayın kendileriyle alakalı olmadığını ve kasıtlı haber yapıldığını iddia etti. Haberi yapanları suçlayan Arslan, hukuki işlemler için harekete geçtiklerini dile getirdi.
Ancak klsa süre sonra yeni bir açıklama yapan firma, depolarında ele geçirilen kurtlanmış ve bozulmuş ceviz içinin 11 ton değil 3 ton olduğunu ve iade edeceklerini iddia ederek, kendini savunmaya devam etti. Firma, gelen tepkiler üzerine apar topar her iki açıklamayı da kaldırdı.